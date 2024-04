Calciomercato Genoa: Cheddira, Simeone o Strefezza, tris di nomi per l'attacco

Il Genoa sonda il terreno per la prossima stagione per quanto riguarda soprattutto l'attacco. Tre i nomi in orbita rossoblù, si tratta di giocatori di rilievo e soprattutto già pronti per disputare una nuova stagione da protagonisti eventualmente con la maglia del Genoa. Tra questi tre nomi uscirà il nuovo attaccante?

Il Genoa si appresta a concludere questa positiva stagione nel miglior modo possibile, senza angosce di classifica. La squadra allenata da Gilardino potrà giocare da qui in avanti senza pressioni e magari mettere in mostra qualche giocatore nuovo. Intanto si pensa anche al calciomercato della prossima stagione.

I nomi nuovi per l'attacco del Genoa

Come riportato su fantamaster.com, Vitinha non sarà riscattato dal Marsiglia. Pur volendo sono considerati (giustamente) troppi i 25 milioni per il suo riscatto. Ecco allora che il Genoa pensa a un suo eventuale sostituto. Sono 3 i nomi in lizza: Cheddira, Simeone e Strefezza. Cheddira, attualmente al Frosinone dovrebbe tornare al Napoli, società pronta a darlo nuovamente in prestito, non potendogli garantire un posto in rosa. Sempre dal Napoli piace anche Simeone, ma a differenza di Cheddira servono diversi milioni per convincere il Napoli stesso a lasciarlo partire. Ultimo nome riguarda Strefezza, l'ex capitano del Lecce piace per la sua duttilità e potrebbe essere anche lui un giusto profilo.