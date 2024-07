Calciomercato Genoa: Vitinha ai saluti, seguiti due nomi dalla Serie A

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo oltre a doversi difendere dagli attacchi che arriveranno per Gudmundsson e Retegui, proverà ad inserire in rosa il sostituto di Vitinha, che non verrà riscattato dal Marsiglia causa riscatto troppo elevato, 25 milioni di euro.

Il Genoa pensa già al calciomercato della prossima stagine e sonda il terreno per due giocatori rivelazione di questa stagione. Ai saluti Vitinha, che non verrà riscattato visto il prezzo come i 25 milioni di euro richiesto dal Marsiglia per la sua permanenza in rossoblù.

Doppio colpo per sostituire Vitinha?

Come riportato sul sito fantamaster.it, il Genoa saluterà Vitinha che non farà più parte della rosa della prossima stagione. Troppo alto il prezzo del suo riscatto chiesto dal Marsiglia. Per la sua sostituzione sono attenzionati due profili, quello di Noslin e di Krstovic. Noslin, attaccante che sta stupendo al Verona e che in caso di retrocessione dei gialloblù, andrebbe via a prezzo di saldo, sarebbe un profilo davvero interessante. Anche il nome di Krstovic è uno di quelli molto interessanti, attualmente in forza al Lecce, è partito fortissimo a inizio stagione e ora sta attraversando una fase altalenante. Il Genoa lo segue davvero con interesse e se ci fosse l'occasione giusta lo porterebbe in rossoblù.