Calciomercato Torino: ecco il nome del sostituto di Sanabria che arriverà dalla Serie A

Il Torino impegnato nella rincorsa alla zona europea, pensa all'eventuale sostituto di Sanabria, giocatore che sembra destinato a salutare il popolo granata. Il giocatore individuato arriva sempre dalla Serie A, di seguito le novità sulla trattativa e il nome.

Il Torino nel prossimo anno potrebbe separarsi da Sanabria, giocatore da tempo in maglia granata. Sembra però essere arrivata ai titoli di coda la sua avventura con questa maglia. Il Torino sonda il terreno soprattutto per un giocatore che già da tempo "frequenta" la Serie A.

Pinamonti nuovo obiettivo del Toro

Come riportato sul sito fantacalcio.it, il Torino lavora già in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra i possibili addii c'è quello di Tonny Sanabria. L'attaccante granata in estate potrebbe salutare la formazione di Juric e la Serie A, così come Pellegri, arrivato ai titoli di coda, e Okereke che non sarà riscattato. Il primo obiettivo del Torino sarebbe Andrea Pinamonti, 24 anni, che nonostante la stagione difficile del Sassuolo ha messo insieme 9 reti in 31 presenze con i neroverdi. Pinamonti è un profilo giovane ma che da tempo gioca in pianta stabile in Serie A. Dotato di un gran fisico e di una buona tecnica, al Torino potrebbe fare il salto di qualità.