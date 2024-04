Calciomercato Torino: clamoroso nome dall'Atalanta per il post Milinkovic-Savic

Il Torino in campionato è impegnato nella spasmodica rincorsa verso il piazzamento europeo, diventato sempre più difficile dopo la sconfitta contro l'Empoli. Arriva anche una prima voce di calciomercato riguardante il portiere che sostituirebbe Milinkovic-Savic.

Il Torino pensa già al calciomercato del prossimo anno, uno dei primi obiettivi riguarda il portiere. Milinkovic-Savic sembra essere arrivato ai titoli di coda, in arrivo un portiere dell'Atalanta.

Musso per il Torino?

Come riportato dal sito fantamaster.com, il Torino si sta orientando su Juan Musso dell'Atalanta. L’estremo difensore argentino, chiuso da Carnesecchi, sembra ormai giunto ai titoli di coda in nerazzurro. Il Torino lo sta corteggiando in maniera concreta, forte del fatto che sarà ceduto certamente in estate e che la valutazione del suo cartellino è calata vistosamente. L’Atalanta potrebbe lasciarlo partire di fronte ad un’offerta da 5/6 milioni di euro. Occhio inoltre alla possibilità dello scambio di cartellini proprio con il Torino: si delinea sullo sfondo, infatti, l’ipotesi di un passaggio in nerazzurro di Vanja Milinkovic-Savic al posto del portiere ex Udinese. Musso è un portiere affidabile che nelle ultime due stagioni ha però avuto un rendimento altalenante. A Torino l'occasione per rinascere e tornare al top.