Genoa, il futuro di Retegui tra Roma e Juve? Doppio colpo per sostituirlo, ecco i nomi

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo potrebbe perdere Retegui, molto cercato in Serie A, soprattutto da Roma e Juventus. Per sostituirlo potrebbero arrivare addirittura due attaccanti, ecco i profili seguiti e le possibili trattative di mercato.

Il Genoa nella prossima stagione dovrà fronteggiare gli assalti che arriveranno per i suoi top player: Gudmundsson e Retegui su tutti. Il secondo è molto seguito nel campionato italiano da Juventus e Roma.

Retegui in partenza in estate?

Come riporta il sito fantamaster.com, la permanenza di Retegui al Genoa non è così scontata, nel calciomercato estivo potrebbero arrivare delle offerte dalla Juventus e dalla Roma. Il Genoa non si vuole far trovare impreparato e per sostituire il forte attaccante della Nazionale si prepara a un doppio colpo. Piacciono Pinamonti e Dia, attaccanti con caratteristiche differenti che però, potrebbero avere qualcosa in comune: il Sassuolo e la Salernitana sono entrambe squadre a rischio retrocessione e se questo dovesse succedere, allora molti pezzi pregiati saluterebbero a prezzo di saldo. Il Genoa proverà innanzitutto a trattenere Retegui, situazione non semplice ma nemmeno impossibile. Se così non fosse sarebbero pronti Pinamonti e Dia, due giocatori di sicuro affidamento e implacabili in zona gol.