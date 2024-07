Genoa: Gilardino o rinnova o è Fiorentina. Il Torino vuole Palladino

Il Genoa si appresta a concludere il campionato nel miglior modo possibile ed è reduce dalla sconfitta interna subita contro la Lazio. Niente drammi vista la buonissima stagione disputata finora dalla squadra allenata da Alberto Gilardino, che è richiestissimo, soprattutto dalla Fiorentina e dal Torino.

Il Torino ritorna su Palladino

Come riportato da Tuttosport, il Torino non può competere con la Fiorentina per Gilardino, troppo diverse le opportunità che può offrire la Fiorentina rispetto al Torino. Di mezzo c'è anche il Genoa che vuole rinnovare il contratto al suo attuale mister, che se dovesse partire andrebbe in direzione Firenze. Il Torino non resta con le mani in mano e torna a puntare forte sull'altro profilo seguito finora, quello di Raffaele Palladino attualmente al Monza. Entrambi si trattano di figure giovani e che hanno fatto molto bene in questa attuale stagione e in quella scorsa. Palladino in arrivo al Torino? Rinnovo di Juric permettendo, visto il dietrofont che si è vociferato nei giorni scorsi dal mister granata.