Calciomercato Genoa: idea Strefezza per l'attacco

Il Genoa per la prossima stagione in chiave calciomercato sonda il terreno per un ex Lecce, si tratta di Strefezza. Attualmente al Como, potrebbe tornare in Serie A proprio con la maglia del Genoa. Ecco la trattativa possibile e le alternative in corso.

Genoa che pensa già a qualche colpo di calciomercato relativo alla prossima stagione, vista la posizione di classifica senza patemi d'animo che occupa. Per il Genoa si prospetta un calciomercato sia in entrata che in uscita molto caldo, da Gudmundsson ai nuovi colpi che arriveranno.

Idea Strefezza per il Genoa

Come riportato sul sito fantamaster.com, il Genoa oltre a cercare di ottimizzare il più possibile dalla quasi certa uscita di Gudmundsson, pensa a qualche colpo in entrata soprattutto in attacco. Il nome che è seguito con più attenzione dal Genoa è quello dell'ex capitano del Lecce e attualmente al Como Strefezza, giocatore tra l'altro ancora di proprietà del Lecce stesso. Sempre dal Como, poi, potrebbe approdare al Genoa anche Cutrone. Gli altri nomi in orbita Genoa sono quelli di Dia della Salernitana, Noslin del Verona e Krstovic del Lecce. Di sicuro Strefezza si tratterebbe di un gran colpo per il Genoa, giocatore in grado di occupare quasi tutto il fronte offensivo.