Inter, il futuro di Thuram già a rischio? Ecco perchè e chi lo vuole

L'Inter nella prossima stagione, anche un pò a sorpresa, potrebbe dire già addio a Thuram. Il giocatore nerazzurro che tanto bene sta facendo in questa stagione potrebbe andare dritto al Psg, che lo cerca a suon di milioni di euro. Ecco le novità a riguardo.

L'Inter e Marcus Thuram dopo solo una stagione potrebbero dirsi addio. Il motivo? Si chiama Psg. La società francese sembra aver messo gli occhi sul giovane attaccante e lo vorrebbe corteggiare con forza. L'Inter difficilmente potrebbe resistere a richieste "esagerate".

Psg su Thuram

Come riportato dal sito fantamaster.com, il Psg vuole Thuram. Psg che in estate dovrà fare i conti con l’addio a parametro zero di Mbappé, destinato al Real Madrid, si prepara una campagna acquisti faraonica per sopperire alla partenza del campione transalpino. Oltre ad Osimhen, l’altro obiettivo sarebbe pronto l’ex Monchengladbach: pronta per lui un’offerta da almeno 80 milioni di euro. L’Inter, di fronte a tali cifre, come potrebbe resistere? A malincure, ma la cessione messa così appare inevitabile. In tal modo, grazie a questi eventuali introiti, si finanzierebbe il mercato in entrata, con un doppio colpo già all’orizzonte: non solo Taremi dal Porto a parametro zero, ma anche Gudmundsson dal Genoa, profilo già sondato da mesi.