Cagliari: due assenze pesanti per l'Inter, si può fare? E Mina...

L'Inter sarà il prossimo avversario in campionato per il Cagliari, reduce dalla splendida vittoria contro l'Atalanta. Contro nuovamente una squadra nerazzurra, la squadra di Ranieri vuole provare a portare a casa un risultato positivo. Due assenze pesanti per l'Inter.

Il Cagliari dopo la splendida vittoria ottenuta in rimonta contro l'Atalanta, vuole provarci anche contro l'Inter. Anche in questo match, da giocare fuori casa, livello di difficoltà estremo per la squadra di Ranieri. Un giocatore su tutti si sta distinguendo nel Cagliari, si tratta di Yerry Mina, uno dei migliori tra i rossoblù non solo nell'ultima gara contro l'Atalanta. Il difensore arrivato dalla Fiorentina dove aveva pochissimo spazio, si sta rivelando quello che Ranieri poi sperava fosse: un leader, dentro e fuori dal campo. Da quando è arrivato in squadra non è più uscito, pedina fondamentale.

Due assenze pesanti per l'Inter

Come riportato da cagliarinews24, l'Inter contro il Cagliari nel prossimo turno di campionato dovrà fare a meno di due titolari. Il difensore nerazzurro Pavard, e l’attaccante Lautaro Martinez, non ci saranno contro il Cagliari, in programma nel prossimo turno, poiché sono stati ammoniti ed erano in diffida. Le buone notizie arrivano invece dall'infermeria con il ritorno di Juan Cuadrado, Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij.