Il futuro di Chiesa è alla Roma? La Juventus vuole Gudmundsson

La Roma dopo la conquista della semifinale di Europa League, prova a sondare il terreno per un big della Juventus, Federico Chiesa. La Juve con i soldi che potrebbero arrivare per Chiesa si tufferebbe senza indugi verso la corsa a Gudmundsson del Genoa.

La Roma, inebriata dal successo contro il Milan nei quarti di finale di Europa League, prova già a sondare il terreno per un super colpo di calciomercato da effettuare nella prossima estate. Dalla Juventus si vorrebbe portare via Federico Chiesa.

Obiettivo Chiesa dalla Roma

Come riportato sul sito fantamaster.com, la Roma vuole Chiesa dalla Juventus. Nei piani della dirigenza capitolina, infatti, starebbe prendendo quota la pazza idea Federico Chiesa dalla Juventus. Chiesa ha un contratto in scadenza nel 2025, ma fin qui il rinnovo è un rebus e senza quello la cessione in estate sarebbe scontata, la Roma è alla finestra. Il club giallorosso sarebbe pronto ad uno sforzo economico importante, spingendosi anche fino a 30/35 milioni di euro. La Juventus potrebbe pensare a questo "affare" per poi puntare forte grazie a questo bottino su Gudmundsson, la cui valutazione è proprio quella che la Juve richiede per cedere Chiesa. In questo caso sia la Roma che i bianconeri sarebbero soddisfatti.