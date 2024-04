Roma, futuro Lukaku: pronti 40 milioni, ma verranno spesi per lui? Dal Tottenham può...

La Roma nella prossima stagione potrebbe rinnovare o meno il suo bomber Lukaku. L'ex Inter ha fatto bene ma non benissimo in questa stagione e il suo rinnovo non appare così scontato. I soldi della eventuale qualificazione in Champions League potrebbero essere investiti su un nuovo profilo.

La Roma e Lukaku saranno insieme anche nella prossima stagione? La risposta al momento è forse, anche se la sensazione che prevale è quella dell'addio dell'ex Inter. La Roma con l'eventuale qualificazione in Champions League avrebbe i soldi per rinnovare Lukaku, ma sembra volerli investire per un nuovo profilo che attualmente milita in Premier League.

Dalla Premier il sostituto di Lukaku?

Come riporta il sito ilromanista.it, con il passare dei giorni sembra delinearsi in maniera sempre maggiore il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, nonostante si sia detto felice di rimanere, sembra ormai lontanissimo dalla permanenza in giallorosso.

L’idea di spendere più di 40 milioni di euro (il Chelsea ne chiede 43) per un calciatore di oltre 30 anni non entusiasma la proprietà statunitense, senza considerare il fatto che il suo ingaggio è davvero molto elevato. Ecco perché con tutta probabilità Lukaku tornerà a Londra. E la Roma? Ecco il piano dei giallorossi: arrivare al bomber del Tottenham Richarlison.

La punta degli Spurs si sta comportando alla grande e la Roma lo vuole per il post Lukaku. Portare via un giocatore dalla Premier League non è mai facile, ma la società londinese appare essere in netta difficoltà economica e avrebbe bisogno di vendere. Quanto costa? 40 milioni di euro, i soldi che sarebbero serviti per Lukaku.