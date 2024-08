Calciomercato Cagliari: Lapadula in uscita, obiettivi Pinamonti e Colombo

Il Cagliari in questo finale di stagione deve pensare a salvarsi prima di concentrarsi sul prossimo calciomercato. Intanto arrivano i primi rumors, che vedono in uscita addirittura Lapadula. Due gli obiettivi del Cagliari per la sua sostituzione, ecco i nomi.

Il Cagliari ha un solo obiettivo in questo finale di stagione e si chiama salvezza. La squadra di Claudio Ranieri è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. Intanto arrivano i primi rumors riguardanti il calciomercato del prossimo anno. Potrebbe salutare addirittura Lapadula.

Due obiettivi per l'attacco del Cagliari

Come riportato da fantamaster.com, il Cagliari e Lapadula potrebbero dirsi addio nel prossimo anno. Il bomber piace e non poco all'Udinese ma anche a top club della Serie B. Non è da escludere una sua permanenza, ma la cessione sembra essere vicina. Al suo posto il Cagliari ha già individuato due sostituti: Pinamonti dal Sassuolo e Colombo dal Monza. Soprattutto Andrea Pinamonti quest'anno è tornato sugli standard conosciuti e sembra essere il profilo giusto per eventualmente sostituire Lapadula. Da verificare anche la salvezza o l'eventuale retrocessione del Sassuolo. Colombo sarebbe la sua alternativa, anche lui in uscita dal Monza. Ma prima deve arrivare la salvezza e poi si penserà al calciomercato.