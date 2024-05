Genoa: scelto il sostituto di Gudmundsson e piace Miretti dalla Juve

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo dovrà salutare Gudmundsson, altro pezzo da novanta che lascerà la squadra dopo Dragusin che ha salutato tutti nella scorsa sessione invernale. Scelto il suo sostituto dal Genoa che punta anche Miretti dalla Juventus.

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo perderà Gudmundsson e si è messo fin da subito alla ricerca di un giocatore che possa sostituirlo in maniera egregia. Gudmundsson piace particolarmente all’Inter, alla Juventus e alla Fiorentina e il Genoa lo valuta circa 35 milioni di euro. Al momento appare favorita la società nerazzurra neo Campione d'Italia.

Piace Miretti dalla Juventus

Come riportato sul sito fantamaster.com, al posto di Gudmundsson potrebbe a sorpresa arrivare Bonaventura che si svincolerà con la Fiorentina. Sempre vivo in casa Genoa l'interesse per Valentin Carboni, già seguito da qualche settimana. Probabilmente da questi due nomi arriverà il sostituto di Gudmundsson. In attacco, con o senza la cessione di Retegui, piace il profilo di Pohjanpalo. Dalla Juventus invece riparte il pressing per il giovane centrocampista Miretti. Il Genoa continua a monitorarlo e aspetta solamente il momento giusto per affondare il colpo. Quello di Miretti è un nome che rimbalza a ogni sessione di calciomercato per il Genoa, chissà se questa sarà la volta buona.