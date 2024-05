Genoa, Gudmundsson: presto la prima offerta ufficiale dell'Inter?

L'Inter ed una trattativa possibile per l'asso islandese del Genoa Albert Gudmundsson. Prima, però, vanno sistemati i conti e poi si potrà pensare ai rinnovi di contratto ed agli acquisiti onerosi. Nell'articolo trovate le ultime notizie su tutto questo.

L'Inter si muove ancora per la costruzione della squadra della prossima stagione. Dopo essersi assicurato l'attaccante Taremi ed il centrocampista Zielinski a parametro 0, la società nerazzurra continua a sondare il mercato, ma prima serve l’ufficialità del prestito del fondo Pimco da 430 milioni. Poi si penserà ai rinnovi di contratto ed alla trattativa per Gudmundsson.

Inter: una volta sistemato il bilancio, arriverà l'offerta per Gudmundsson

L'Inter vuole prendere Gudmundsson, secondo quanto riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, in prestito con obbligo di riscatto, come accaduto per Frattesi.

L'operazione permetterebbe la non cessione dei big per finanziare l'acquisto, spostando al prossimo anno il suo impatto sul bilancio.

A livello economico, siccome il Genoa chiede oltre 30 milioni di euro, i nerazzurri sono pronti ad abbassare il prezzo con l'inserimento di due giovani nella trattativa. Si tratta dell'uruguaiano Martin Satriano, attualmente in prestito al Brest, e di Mattia Zanotti, in prestito al San Gallo. Quest'ultimo nell'Under-21 ha messo in panchina un certo Kayode (il giovane con maggiore minutaggio di tutta la Serie A).

Ma prima serve sistemare i conti con i soldi provenienti dal Fondo Pimco.