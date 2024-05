L'Inter bussa per Kayode: no della Fiorentina! I giovani sono incedibili

Comincia a muoversi il calciomercato, in vista degli affari estivi. Di certo un giovane forte come Kayode fa gola a tanti, ma per la Fiorentina è incedibile, così come lo sono tutti i migliori giovani a disposizione. Le ultime sulla squadra gigliata e l'Inter.

Il matrimonio tra l'Inter e l'esterno destro olandese Denzel Dumfries non si sa se potrà continuare o meno. Il giocatore è in scadenza nel 2025 e, senza rinnovo, i nerazzurri cercheranno di fare cassa il più possibile per finanziare il proprio mercato estivo in entrata.

Tra le varie idee per sostituirlo c'e quella di Michael Kayode, il calciatore Under 21 con maggior minutaggio in Serie A (1897 minuti destinati a crescere fin da stasera). Ma la Fiorentina ha tutta un'altra idea per il ragazzo.

Kayode: per la Fiorentina è incedibile

La Fiorentina è tutta concentrata sul finale di stagione, tra l'Europa da conquistare in Serie A e la Conference (che darebbe accesso all'Europa League) da alzare. Ma lo sguardo al futuro è chiaro: la Viola punterà tantissimo sui giovani prospetti, a cominciare proprio da Kayode.

Specie in caso di ritorno di Aquilani, l'idea è quella di allevare e crescere talenti in casa (anche grazie alla straordinaria struttura che è il Viola Park). A proposito: diversi di quelli che sono stati in prestito in questa stagione sono pronti a tornare a casa per giocarsi un posto nella rosa gigliata.