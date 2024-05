Mercato Napoli, futuro Osimhen: il Chelsea preme per avere l'attaccante

Inizia a farsi serio il mercato del Napoli per la nuova stagione sportiva 2024-2025. Il Chelsea ha chiesto al club campano il calciatore Osimhen e propone come contropartita Lukaku (attualmente alla Roma) + 90 milioni di euro cash. Le ultime da Castel Volturno.

Mercato Napoli, il futuro di Osimhen ancora da decifrare. Nonostante il rinnovo, il nigeriano è destinato a salutare la Serie A. Le possibili destinazioni arrivano dalle parole del presidente del Napoli.

Il protagonista dello Scudetto del Napoli, nonché uno dei giocatori più forti al mondo. Questo è Victor Osimhen, l'idolo della tifoseria partenopea. Il presidente De Laurentiis ha rifiutato le clamorose offerte provenienti dall'Arabia Saudita per trattenere in azzurro il suo talento. Nonostante il rinnovo fino al 2026, il nigeriano è destinato a lasciare la Serie A TIM. Dopo il diretto interessato ha parlato infatti anche Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore.

Futuro Osimhen, tante le squadre interessate

Secondo quando riportato infatti da gianlucadimarzio.com, sull'attaccante nigeriano del Napoli che l'estate prossima smetterà la maglia azzurra - clausola di rescissione del contratto di 120 milioni - non c'è solo il forte interesse del Psg - chiamato a colmare il buco determinato dalla partenza di Mbappé promesso sposo del Real Madrid - ma appunto anche il Chelsea. Il club londinese sta valutando la fattibilità di un'operazione da 80/90 milioni con l'inserimento del cartellino di Lukaku più un giovane. Il belga è da sempre un pallino del prossimo ds azzurro Manna, che già un anno fa aveva spinto perché approdasse alla Juve.

Da non escludere però anche un nuovo assalto dei club arabi, dopo il tentativo fallito a quota 200 milioni dello scorso agosto. Il Napoli non è comunque obbligato a fare cassa e l'attaccante potrebbe lasciare il club solamente nel caso di un'offerta superiore ai 140 milioni di euro o, in caso, di fronte al pagamento dell'eventuale clausola rescissoria.

Il suo futuro dipenderà anche dal tecnico

Ma il futuro del nigeriano dipenderà anche, e sopratutto, dal nuovo tecnico che siederà sulla panchina campana nella prossima stagione. Il presidente vorrebbe un profilo più stabile, cioè un allenatore con il quale almeno sulla carta stilare una programmazione triennale.

Per questo motivo sono in netto rialzo le possibilità che Stefano Pioli possa essere il prescelto. Gasperini resta in freddo, titolo caratterizzato dall’incertezza, troppi vincoli ancora in piedi con l’Atalanta, mentre all’orizzonte conquista di nuovo spazio Vincenzo Italiano, allenatore che De Laurentiis non ha mai perso di vista.