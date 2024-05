Dove vedere Sarò con te, il film sullo Scudetto del Napoli: Netflix, Sky, Prime?

La stagione in corso è stata disastrosa per il Napoli, a caccia di un posto in Europa ma lontano dalla Champions League. Il 2022/2023 è stato però l'anno dello Scudetto, e il presidente De Laurentiis ha confezionato un docu-film sullo storico trionfo: ecco dove vedere "Sarò con te" in streaming e tv.

Il 2023 è stato un anno indimenticabile per il Napoli: il terzo Scudetto, in fondo ad un grande campionato, ha regalato un vero e proprio sogno ai tifosi azzurri. La grinta e le idee geniali di Spalletti, la classe di capitan Di Lorenzo, le geometrie di Lobotka e la potenza di Kim, ma anche gli inserimenti di Anguissa e Zielinski, la forza dirompente di Osimhen e la magia di Kvaratskhelia: una stagione pazzesca, che meritava di essere incorniciata in un film. E infatti, il presidente De Laurentiis ci ha pensato: da inizio anno era stato infatti concesso a dei cameraman di entrare anche negli spogliatoi per seguire da vicino la stagione dei futuri campioni d'Italia. Ecco dove vedere "Sarò con te", il film sullo Scudetto del Napoli.

Sarò con te streaming gratis e tv: dove vedere il film sullo Scudetto del Napoli

Il film sul trionfo del Napoli di Spalletti è uscito al cinema il 3 maggio in alcune sale selezionate: dura poco meno di due ore e ripercorre le gesta degli eroi del terzo scudetto azzurro, quello del 22/23. Per il momento, la pellicola non è visibile né in streaming né in tv, né gratis né in ppv: insomma, se si vorrà vedere Sarò con te sarà necessario andare al cinema, almeno per il momento.