Thiago Motta alla Juventus: per Fabrizio Romano è fatta

Thiago Motta e la Juventus: un matrimonio che alla fine si farà sul serio. Ad annunciarlo è anche il giornalista big in fatto di calciomercato, Fabrizio Romano. Nell'articolo, in breve, tutti i dettagli di questa operazione. Il Bologna dovrà scovare un degno sostituto.

Se ne parla da settimane, anzi, forse, da mesi di Thiago Motta come allenatore della Juventus per la prossima stagione. Ma ora sembra davvero fatta, perché ad annunciarlo è Fabrizio Romano, il giornalista più seguito in fatto di calciomercato.

Thiago Motta alla Juventus: tutti i dettagli

Fabrizio Romano ha riportato poco fa, sul web, i dettagli del trasferimento di Thiago Motta alla Juventus. Innanzitutto il tecnico brasiliano, naturalizzato italiano, comunicherà nelle prossime ore al Bologna la sua decisione definitiva di lasciare il club felsineo, nonostante tutti i tentativi compiuti dallo stesso patron Saputo per cercare di trattenerlo.

Alla Juve gli verrà garantito un contratto triennale ad una cifra, però, inferiore ai 5 milioni di euro netti a stagione pronosticati. La chiusura, sempre secondo Fabrizio Romano, sarebbe imminente.

Il Bologna, tornato nelle coppe europee dopo 22 anni in assenza (ed in Champions dopo quasi 60 dall'ultimo scudetto), si sta già muovendo per designare un degno sostituto del protagonista del miracolo felsineo.