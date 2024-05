Fenucci, Bologna: "Vi svelo il futuro di Thiago Motta e Zirkzee"

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha spiegato a Sky Sport i motivi della stagione fantastica della squadra emiliana. Ed ha dato più di un'informazione sul futuro di quest'ultima, a cominciare dalle posizioni di Thiago Motta e Zirkzee.

Ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato del Bologna Fenucci ha commentato l'annata favolosa con relativa qualificazione alla prossima Champions League da parte dei felsinei.

La partecipazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie mancava da 60 anni ed è il risultato di un lavoro iniziato 10 anni fa dopo la Serie B, grazie all'impegno di tutti (nonostante ci siano state delle stagioni difficili).

Ha sottolineato come Sartori e Di Vaio siano già al lavoro per migliorare la rosa e che il Bologna vuole tenere tutti i suoi calciatori e Thiago Motta. La conferma di quest'ultimo è la base per confermare l'alchimia creatasi con la squadra in questa stagione.

Sul tecnico brasiliano si è soffermato, spiegando che sarebbe bellissimo proseguire insieme, che lui lo sa molto bene e che nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo. Appena si avranno novità sulla questione, Il Bologna le comunicherà alla stampa.

Zirkzee è l'unico giocatore in parte arbitro del proprio destino, data la tipologia del contratto, ma gli altri sono del Bologna, che ha una Proprietà solida e che quindi non ha bisogno di cedere nessuno per andare sul mercato.