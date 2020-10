Giro d’Italia 2020, a Piancavallo vince Hart. Almeida resta in maglia rosa

Theo Geoghegan Hart vince davanti a Wilco Kelderman la quindicesima tappa del Giro d’Italia (Base Area Rivolto – Piancavallo) di 185 km. Quarto posto per la maglia rosa Joao Almeida che conserva la maglia rosa per soli 15 secondi ai danni di Kelderman.

Tappa con tre GPM di seconda categoria prima della salita di Piancavallo. Fuga con 11 uomini, con Visconti protagonista. Dennis lascia la fuga e va da solo fino all’ inizio dell’ultima difficoltà altimetrica quando viene ripreso dagli uomini di classifica. Nibali si stacca, Kelderman attacca insieme ad Hart e Hidley è l’azione decisiva, Almeida si stacca ma tiene la maglia rosa per soli 15 secondi ai danni di Kelderman

Ordine d’ arrivo

1GEOGHEGAN HART Tao (GBR) INEOS GRENADIERS 4:58:52

2 KELDERMAN Wilco (NED) TEAM SUNWEB 0:00:02

3 HINDLEY Jai (AUS) TEAM SUNWEB 0:00:04

4 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK – QUICK – STEP 0:00:37

5 MAJKA Rafal (POL) BORA – HANSGROHE 0:01:22

6 KONRAD Patrick (AUT) 0:01:29

7 KNOX James (GBR) DECEUNINCK – QUICK – STEP 0:01:36

8 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello (ESP) BAHRAIN – MCLAREN 0:01:36

9 FUGLSANG Jakob (DEN) ASTANA PRO TEAM 0:01:36

10 NIBALI Vincenzo (ITA) TREK – SEGAFREDO 0:01:36

11 MASNADA Fausto (ITA) DECEUNINCK – QUICK – STEP 0:01:38

12 POZZOVIVO Domenico (ITA) NTT PRO CYCLING 0:01:54

13 PEDRERO Antonio (ESP) MOVISTAR TEAM 0:01:54

14 PERNSTEINER Hermann (AUT) BAHRAIN – MCLAREN 0:01:54

15 MCNULTY Brandon (USA) UAE TEAM EMIRATES 0:02:43

16 O’CONNOR Ben (AUS) NTT PRO CYCLING 0:03:10

17 KANGERT Tanel (EST) EF PRO CYCLING 0:05:07

18 DE LA PARTE Victor (ESP) CCC TEAM 0:05:07

19 SWIFT Ben (GBR) INEOS GRENADIERS 0:05:07

20 FABBRO Matteo (ITA) BORA – HANSGROHE 0:05:17

Classifica generale

1 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK – QUICK – STEP 59:27:38

2 KELDERMAN Wilco (NED) TEAM SUNWEB 0:00:15

3 HINDLEY Jai (AUS) TEAM SUNWEB 0:02:56

4 GEOGHEGAN HART Tao (GBR) INEOS GRENADIERS 0:02:57

5 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello (ESP) BAHRAIN – MCLAREN 0:03:10

6 MAJKA Rafal (POL) BORA – HANSGROHE 0:03:18

7 NIBALI Vincenzo (ITA) TREK – SEGAFREDO 0:03:29

8 POZZOVIVO Domenico (ITA) NTT PRO CYCLING 0:03:50

9 KONRAD Patrick (AUT) BORA – HANSGROHE 0:04:09

10 MASNADA Fausto (ITA) DECEUNINCK – QUICK – STEP 0:04:12

11 MCNULTY Brandon (USA) UAE TEAM EMIRATES 0:04:29

12 FUGLSANG Jakob (DEN) ASTANA PRO TEAM 0:05:07

13 PEDRERO Antonio (ESP) MOVISTAR TEAM 0:08:14

14 KNOX James (GBR) DECEUNINCK – QUICK – STEP 0:08:55

15 PERNSTEINER Hermann (AUT) BAHRAIN – MCLAREN 0:09:30

16 SAMITIER SAMITIER Sergio (ESP) MOVISTAR TEAM 0:20:43

17 ZAKARIN Ilnur (RUS) CCC TEAM 0:22:24