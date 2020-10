Giro d’Italia 2020, a Rimini quarta vittoria per Démare. Almedia resta in maglia rosa

Sprint vincente e poker di Démare nell’undicesima tappa del Giro d’Italia numero 103.

Tappa quasi tutta pianeggiante di 182 km con arrivi a Rimini e un solo GPM di quarta categoria. I fuggitivi di giornata sono 5,il gruppo controlla senza problemi. Caduta di una moto ai meno 32 km, caduta che coinvolge Elia Viviani e Simone Consonni fortunatamente senza grandi conseguenze. A 6 km dal traguardo il gruppo è compatto e si va verso la volata finale sul traguardo di Rimini. Il finale è quello atteso da tanti spettatori: sfida tra Sagan e Démare e per il francese è la quarta vittoria in questo Giro d’Italia numero 103 che lo porta ad eguagliare uno dei miti del ciclismo francese Bernard Hinault. Il portoghese della Deceuninck Quick-Step Joao Almeida resta per il nono giorno in maglia rosa

Ordine d’arrivo Porto San’Elpidio – Rimini 182 km

1) Arnaud Démare

2) Peter Sagan s.t

3)Alvaro Hodeg s.t

4)Simone Consonni s.t

5)Rick Zabel s.t

6)Nico Denz s.t

7)Fernando Gaviria s.t

8)Stefano Oldani s.t

9)Jacopo Mosca s.t

10) Elia Viviani s.t

15) Vincenzo Nibali s.t

16) Wilco Kelderman s.t

22) Joao Almeida s.t

31) Pello Bilbao s.t

CLASSIFICA GENERALE

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 39:38:05

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

9) MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:52

11 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:20

12 ZAKARIN Ilnur CCC Team 2:27

13 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:39

14 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:45

15 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:58

16 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 4:42

17 SAMITIER Sergio Movistar Team 5:25

18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 5:32

19 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:13

20PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 6:21