Giro d’Italia 2020, a Roccaraso vince Guerreiro. Almeida resta in maglia rosa

Prima vittoria per il portoghese Ruben Guerreiro (Ef Pro Cycling) al Giro d’Italia, secondo lo spagnolo Jonathan Castroviejo (Ineos) e terzo il danese Mikkel Bjerg (UAE Emirates). Nibali perde terreno rispetto a Fuglsang e Kelderman, più brillanti dello Squalo nel finale. I due guadagnano 14″ sul siciliano. Leggera difficoltà anche per Joao Almeida, ma il portoghese della Deceuninck Quick-Step resta in maglia rosa. Almeida arriva al primo giorno di riposo con 30″ su Kelderman, 39″ su Bilbao, 53″ su Pozzovivo e 57″ su Nibali. In chiave italiana buona giornata per Giovanni Visconti, che ha attaccato e ha vinto i due GPM di Passo Lanciano e Passo San Leonardo ed ora è in lotta per la classifica degli scalatori, che al comando vede il vincitore della tappa odierna Guerreiro.

Ordine d’arrivo

1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 5:41:20

2 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:00:08

3 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:00:58

4 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:01:16

5 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale

6 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:01:19

7 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:32

8 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:38

9 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team

10 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb

Classifica generale

1 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 35:35:50

2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:30

3 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:00:39

4 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 0:00:53

5 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:00:57

6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:01

7 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:02

8 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:11

9 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:15

10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:17