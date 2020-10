Giro d’Italia 2020, Contador : “Nibali deve inventarsi un piano che nessun avversario si aspetta”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’ex ciclista spagnolo Alberto Contador ha voluto dare un consiglio a Vincenzo Nibali per tentare di tornare in corsa per la vittoria del Giro d’Italia

“Nel Giro che ci resta ci sono montagne imponenti e il meteo sarà un fattore. Lo Stelvio può giocare un ruolo decisivo, dopo averlo affrontato nel finale verso i Laghi di Cancano si potrà fare tanta differenza. È una tappa ottima per mettere in difficoltà chi è davanti con movimenti lontano dal traguardo.