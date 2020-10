Giro d’Italia 2020, Démare: “Grande lavoro di squadra”. Almeida: “ Tappa frenetica”

Con quattro vittorie raggiunte in questo Giro d’Italia numero 103 Arnaud Démare raggiunge uno dei miti del ciclismo francese Bernaud Hinault. Ai microfoni della Rai il corridore francese espresse tutta la sua soddisfazione per questo grande traguardo successo

“Effettivamente un numero eccezionale: la quarta vittoria al Giro, la quattordicesima della stagione, eccezionale davvero – ha dichiarato il corridore francese dopo il traguardo di Rimini , i miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro immenso per chiudere sulla fuga e poi anche arrivati in città, dove abbiamo rimontato molto forte con Miles Scotson che ha lavorato benissimo alle ultime curve e poi Jacopo ai 400 metri mi ha lanciato benissimo. Mi conosce bene e mi ha chiamato sempre per sapere se ero dietro di lui”.

Soddisfatta la maglia rosa Joao Almedia che rimane in rosa per il nono giorno consecutivo: “ Oggi nella prima parte è stato piuttosto facile, mentre la seconda porzione di gara è stata frenetica. La tappa di domani è ondulata, ma voglio cercare di tenere la maglia. Ci saranno degli attacchi ma siamo preparati. Non credo di poter guadagnare secondi sugli altri, ma se non ne perdo sono felice“.

CLASSIFICA GENERALE

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 39:38:05

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

9) MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:52

11 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:20

12 ZAKARIN Ilnur CCC Team 2:27

13 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:39

14 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:45

15 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:58

16 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 4:42

17 SAMITIER Sergio Movistar Team 5:25

18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 5:32

19 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:13

20 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 6:21