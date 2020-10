Giro d’Italia 2020, Nibali:” Giornata dura”

Dal bus in partenza verso l’albergo di Lanciano, Vincenzo Nibali commenta la tappa odierna ha commetto ai microfoni di tuttobiciweb la nona tappa

È stata una tappa strana, davvero particolare, e devo dire che un po’ ce lo aspettavamo. È stata una giornata dura, perchè comunque i chilometri di salita sono stati tanti, ma alla fine tutto si è risolto in pratica con una volata in salita, nella quale ho pagato qualche secondo nei confronti di chi è stato piú scattante di me».Lo Squalo ha sofferto negli gli ultimi 300 metri nell’arrivo a Roccaraso, secondo arrivo in salita di questa Giro d’Italia ha perso 14 secondi nei confronti dell’olandese della Sumweb Wilco Kelderman e del danese e rivale Jakob Fuglsang e 4 secondi da Domenico Pozzovivo , riuscendo comunque a guadagnare 4” sulla maglia rosa Joao Almeida. Ora il siciliano si trova al quinto posto in classifica generale, distaccato 57 secondi dalla maglia rosa di Jao Almeida

Ordine d’arrivo nona tappa

1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 5:41:20

2 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:00:08

3 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:00:58

4 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:01:16

5 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale

6 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:01:19

7 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:32

8 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:38

9 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team

10 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb

Classifica generale

1 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 35:35:50

2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:30

3 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:00:39

4 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 0:00:53

5 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:00:57

6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:01

7 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:02

8 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:11

9 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:15

10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:17