Giro d’Italia 2020, Nibali:“ Soddisfatto della mia prova, in linea con le mie aspettative”

Ai microfoni della Rai Vincenzo Nibali ha commentato la sua prova nella cronometro di Valdobbiadene

“L’analisi della cronometro di oggi deve essere duplice: infatti deve essere da una parte a livello personale, e dall’altra con il confronto rispetto agli avversari. Per quanto riguarda la mia prestazione personale, i numeri più oggettivi arrivano dal mio Garmin e, onestamente, quello che ho visto è stato confortante. La mia potenza è stata notevole, in linea con le aspettative che mi ero fissato al via con il mio preparatore Paolo Slongo. E il tempo all’arrivo non è stato certo male. Giudizio che confermo anche confrontandolo con i tempi dei miei avversari, con le uniche eccezioni di Kelderman e Almeida, che sono andati fortissimo, la maglia rosa in particolare su tutti. Il vero punto della situazione a mio giudizio, va comunque fatto dopo la tappa in montagna di domani a Piancavallo, a conclusione di un weekend intenso e della seconda settimana di questo Giro d’Italia”

Classifica generale

1) Joao Almeida (DQT) in 54h28’09”

2) Wilco Kelderman (SUN) +56”

3) Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBM) +2’11”

4) Brandon McNulty (UAD) +2’23”

5) Vincenzo Nibali (TFS) +2’30”

6) Rafal Majka (BOH) +2’33”

7) Domenico Pozzovivo (NTT) +2’33”

8) Fausto Masnada (DQT) +3’11”

9) Patrick Konrad (BOH) +3’17”

10) Jai Hindley (SUN) +3’33’

11) Tao Geoghegan Hart (INE) a 3’44”

12) Jakob Fuglsang(AST) a 4’08”