Giro d’Italia 2020, Nibali:“ Tappa di resistenza ”

Dopo una giornata difficile dal punto di vista climatico, Vincenzo Nibali ha analizzato ai microfoni della stampa la dodicesima tappa. Dopo una giornata difficile dal punto di vista climatico, Vincenzoha analizzato ai microfoni della stampa la dodicesima tappa.

Vincenzo Nibali analizza la tappa di Cesenatico: ”Freddo e pioggia hanno reso questa giornata veramente dura. E’ stata una prova di resistenza, in una tappa peraltro già insidiosa di per sé per via del tracciato molto nervoso. Personalmente posso dire di aver cambiato più volte maglia e mantellina per tenermi il più possibile asciutto. Giornate come queste, se fai poca attenzione, possono risultare pericolose e finire per costare caro. Questa sera c’è semplicemente da essere soddisfatti per averla passata indenni e guardare con un po’ di speranza, mi riferisco alle condizioni meteorologiche, alle prossime giornate”

Classifica generale

1. Almeida João Deceuninck – Quick Step in 49:21:46

2. Kelderman Wilco Team Sunweb a 0:34

Wilco Team Sunweb a 0:34

3. Bilbao Pello Bahrain – McLaren a 0:43

4. Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling a 0:57

5. Nibali Vincenzo Trek – Segafredo a 1:01

6. Konrad Patrick BORA – hansgrohe a 1:15

7. Hindley Jai Team Sunweb a 1:19

8. Majka Rafał BORA – hansgrohe a 1:21

9. Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step a 1:36

10. Fuglsang Jakob Astana Pro Team a 2:20

11. McNulty Brandon UAE-Team Emirates a 2:39

12. Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers a 2:45

13. Pedrero Antonio Movistar Team a 2:58

14. Pernsteiner Hermann Bahrain – McLaren a 5:10

15. Knox James Deceuninck – Quick Step a 5:56

16. Samitier Sergio Movistar Team a 8:43

17. Zakarin Ilnur CCC Team a 15:08

18. Castroviejo Jonathan INEOS Grenadiers a 18:54

19. Paret-Peintre Aurélien AG2R La Mondiale a 19:02

20. Fabbro Matteo BORA – hansgrohe a 23:04

21. Oomen Sam Team Sunweb a 23:30

22. Valter Attila CCC Team a 24:36

23. Felline Fabio Astana Pro Team a 26:53

24. Kangert Tanel EF Pro Cycling a 29:40

25. Vanhoucke Harm Lotto Soudal a 31:45

26. Honoré Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step a 31:58

27. Warbasse Larry AG2R La Mondiale a 32:08

28. Mosca Jacopo Trek – Segafredo a ,,

29. Guerreiro Ruben EF Pro Cycling a 34:10

30. Narváez Jhonatan INEOS Grenadiers a 35:06

31. Swift Ben INEOS Grenadiers a 39:31

32. Hamilton Chris Team Sunweb a 40:59

33. Tusveld Martijn Team Sunweb a 41:26

34. Villella Davide Movistar Team a 42:46

35. Brambilla Gianluca Trek – Segafredo a 42:47

36. Nibali Antonio Trek – Segafredo a 43:16