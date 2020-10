Giro d’Italia 2020, Nibali:“ Tappa molto nervosa ma alla fine buon risultato”

Vincenzo Nibali ai microfoni della stampa è soddisfatto al termine della tappa di Tortoreto, tappa in cui il siciliano della Trek si è ottimamente difeso dagli attacchi degli avversari ed ha addirittura guadagnato un minuto nei confronti di Jakob Fuglsang

“È stata una tappa molto animata così come avevamo previsto. Nelle prime due ore di gara abbiamo tenuto una velocità media molto alta su un percorso insidioso, la fuga non riusciva a prendere il largo e siamo andati davvero forte. Nel complesso, è stata una buona giornata per me. Nel finale le sensazioni sono state buone, le gambe hanno risposto bene in salita, mentre in discesa ho evitato di prendere rischi anche perché la strada era baganata e scivolosa. In una giornata nervosa e pericolosa come questa, abbiamo fatto un buon risultato”

Il capitano della Trek-Segafredo, ha cambiato tattica e si è nascosto senza far lavorare in alcun modo i compagni di squadra. Il siciliano ha lasciato l’iniziativa ai rivali in particolare alla maglia rosa Joao Almeida e a Domenico Pozzovivo nel riprendere Pedro Bilbao. Il campione siciliano è sempre stato attento e guardingo, saranno le montagne a decidere questo imprevedibile Giro, nella speranza che la corsa rosa si possa concludere a Milano come auspicato dagli organizzatori della corsa rosa.

CLASSIFICA GENERALE

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 39:38:05

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

9) MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:52

11 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:20

12 ZAKARIN Ilnur CCC Team 2:27

13 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:39

14 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:45

15 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:58

16 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 4:42

17 SAMITIER Sergio Movistar Team 5:25

18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 5:32

19 CASTROVIEJO Jonatha n INEOS Grenadiers 6:13

20 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 6:21