Vegni annuncia: “Il percorso del Giro d’Italia 2021 sarà presentato a gennaio”

Tempi di bilanci anche per il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, il direttore della corsa rosa ha annunciato che il percorso della corsa rosa dell’edizione numero 104 sarà presentato a gennaio del 2021

“Abbiamo due o tre opzioni in Italia; e poi all’estero potrebbe essere complicato per le eventuali quarantene. Ma non confermo che il Giro 2021 sarà interamente in Italia. Annunceremo il percorso a gennaio. L’edizione numero 103 del Giro d’Italia é appena terminata è stata faticosissima, per tutti i motivi che sappiamo. Il numero dei positivi su tutti i tamponi che abbiamo effettuato è davvero piccolo. Adesso la preoccupazione è per ciò che sta avvenendo in tutto il paese, e che ci fa presupporre nuove difficoltà per il 2021. Tappa dimezzata per protesta dei corridori? Da lunedì vedremo tutto ciò che è da intraprendere. Ribadisco il concetto, non sono arrabbiato con i ragazzi, conosco le dinamiche dei gruppi: basta che uno accende la miccia e vanno tutti insieme. E’ chi doveva spegnere quella miccia che ha delle responsabilità. Giusto che il sindacato difenda i ciclisti a tutti i costi, ma ci vuole un bilanciamento di tutte le istanze. Scuse dall’associazione ciclisti professionisti? Si , ma accampando anche tante altre cose, qualcuna vera e qualcuna no. Questo è lavoro”