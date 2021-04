Chris Froome non molla: “La caduta mi ha insegnato tanto”

Chris Froome non molla nonostante le tante difficoltà che sta riscontrando nel ritrovare la giusta forma fisica. Come già noto da diversi mesi, l’obiettivo principale del corridore britannico è quello di conquistare il quinto Tour de France. La Grande Boucle partirà nel mese di luglio e in questa prima parte della stagione, Froome sta partecipando a più corse possibili per macinare chilometri sulle gambe. Incerta ancora anche la sua convocazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Chris Froome non molla e si prepara per il Tour

Il corridore britannico ha le idee chiare sul futuro. I problemi fisici hanno condizionato il suo cammino verso questa nuova stagione, ma la sua determinazione a non arrendersi è stata decisiva.

Froome ha rilasciato un’intervista alla Neue Zurcher Zeitung, dove sotto quest’aspetto ha affermato: “La caduta mi ha insegnato molto Gli eventi mi hanno dato una nuova prospettiva e ho capito di dover essere grato ai momenti in cui non ho avuto problemi fisici. Tornare al top? E’ un processo lungo e forse ci vuole più tempo di quanto mi aspettassi, ma non voglio lasciare nulla di intentato. Ho ancora voglia di correre e di ritornare ai miei livelli”.

Riuscirà il corridore nel suo intento di conquistare il quinto Tour de France?