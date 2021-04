Bomba Chris Froome: “Non merito la convocazione”

Bomba Chris Froome. In questi ultimi giorni il corridore della Israel ha sottolineato di ritenere di non meritarsi la convocazione per le Olimpiadi ritenendosi fuori forma. Queste le dichiarazioni, come riportate dal sito cicloweb: “In questo momento non meriterei la convocazione per le Olimpiadi di Tokyo. Spero che le mie condizioni migliorino prima del Tour de France e, quindi, in vista dei Giochi”.

Bomba Chris Froome, il corridore è fuori forma

Chris Froome non si nasconde dietro un dito. Il corridore infatti è consapevole di essere fuori forma e di vedere il Giappone tanto lontano. Anche le prestazioni in queste corse della prima parte della stagione non sono state delle migliori. La piccola fuga innescata al Tour of the Alps, poi concluso al 93° posto, sembrava un accenno di ripresa, ma la verità è che la condizione è ancora deficitaria.

La Gran Bretagna si presenterà a Tokyo con quattro elementi, di cui Simon e Adam Yates e Hugh Carthy sono praticamente certi della convocazione. Froome, dovrà fare l’impossibile per conquistarsi una preziosa chiamata. Ricordiamo che il corridore ha vinto il bronzo nella cronometro a Londra 2012 e a Rio 2016.

Non resta quindi che attendere per scoprire se Froome avrà la tanto desiderata convocazione alle Olimpiadi.