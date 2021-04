Dove vedere Giro dei Paesi Baschi 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Giro dei Paesi Baschi 2021, percorso e favoriti. Dal 5 al 10 aprile si correrà la corsa a tappe spagnola del calendario World Tour che vede ai nastri di partenza una startlist stellare. L’edizione 2020 non si è disputata causa pandemia per il Covid mentre nel 2019 c’è stata la vittoria finale di Ion Izagirre. Quest’anno si riparte con sei tappe molto movimentate con alcuni punti cruciali nel percorso: la cronometro individuale della prima frazione, la terza tappa con la salita conclusiva di Santa Maria del Yermo (Ermualde), 3100 metri con pendenza media superiore al 10%, e la frazione finale ricca di salite con il classico arrivo ad Arrate.



Per quanto riguarda i favoriti del Giro dei Paesi Baschi 2021 ritorna la supersfida Pogacar contro Roglic con Adam Yates, vincitore della Volta a Catalunya, come terzo incomodo. Altri protagonisti attesi sono Valverde, Landa, Schachmann, Tao Hart, Carapaz, Mollema, Mas e Kelderman. Curiosità per la partecipazione di Fabio Aru.

Giro dei Paesi Baschi 2021, le tappe

Lunedì 5 Aprile – 1ª Tappa: Bilbao – Bilbao (13,9 km, cronometro individuale)

Martedì 6 Aprile – 2ª Tappa: Zalla – Sestao (154,8 km)

Mercoledì 7 Aprile – 3ª Tappa: Amurrio – Laudio/Ermualde (167,7 km)

Giovedì 8 Aprile – 4ª Tappa: Vitoria-Gasteiz – Hondarribia (189,2 km)

Venerdì 9 Aprile – 5ª Tappa: Hondarribia – Ondarroa (160,2 km)

Sabato 10 Aprile – 6ª Tappa: Ondarroa – Arrate (111,9 km)



Dove vedere Giro dei Paesi Baschi 2021, streaming gratis Itzulia Basque Country e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il Giro dei Paesi Baschi 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Eurosport HD(canale 211 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.