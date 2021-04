Dove vedere il Giro di Romandia, tappe, favoriti e diretta tv

Dove vedere il Giro di Romandia? La mini corsa a tappe prenderà il via domani, martedì 27 aprile e sarà composta da ben sei tappe in terra svizzera. Rispetto alle edizioni precedenti dove il percorso era variegato, in questa edizione si presenta con molte più montagne.

Tra i favoriti per le vittorie di tappa ci sono: Peter Sagan (Bora Hansgrohe), Elia Viviani (Cofidis), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Stefan Kung (Groupama-Fdj), Alberto Rui Costa, Marc Hirschi e Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Tra i favoriti alla vittoria finale invece, occhi puntati su: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Chris Froome (Israel Start Up Nation), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Miguel Angel Lopez (Movistar), Wilco Kelderman (Bora Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF Nippo).

Dove vedere il Giro di Romandia, le tappe

Questo il calendario completo delle tappe:

Prologo (27/04): Oron – Oron (4,05 km, crono)

Tappa 1 (28/04): Aigle – Martigny (168,1 km)

La Tappa 2 (29/04): La Neuveville – Saint-Imier (165,7 km)

Tappa 3 (30/04): Estavayer – Estavayer (168,7 km)

La Tappa 4 (01/05): Sion – Thyon 2000 (161,3 km)

Tappa 5 (02/05): Friburgo – Friburgo (16,19 km, crono)

Giro di Romandia, info per seguirlo in diretta tv

Il Giro di Romandia sarà visibile a partire da domani, su Eurosport a partire dalle ore 15.30. Ricordiamo che in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.