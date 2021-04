Dove vedere Liegi-Bastogne-Liegi, orari, favoriti e diretta tv

Dove vedere Liegi-Bastogne-Liegi? La Liegi-Bastogne-Liegi è la corsa che chiude il Trittico delle Ardenne e si correrà domani, domenica 25 aprile. La manifestazione ciclistica è giunta alla sua 107ma edizione e i corridori saranno chiamati ad affrontare un percorso lungo ben 259,1 chilometri con undici côte presenti. La prima difficoltà della corsa sarà proprio la côte de la Roche-en-Ardenne, posizionata prima del passaggio a Bastogne.

La partenza della prova femminile è fissata alle ore 8.50 con arrivo intorno alle ore 12.30, mentre la prova maschile partirà alle ore 10.15 per poi concludersi intorno alle ore 17.00.

Dove vedere Liegi-Bastogne-Liegi, favoriti e diretta tv

Nella prova femminile le favorite sono Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten, ma occhi puntati anche su Elisa Longo Borghini e Katarzyna Niewiadoma.

Per quel che riguarda invece la prova maschile, i favoriti sono: Primoz Roglic, Julian Alaphilippe e Tadej Pogacar.

La Liegi-Bastogne-Liegi sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport alle ore 11.20 (gara femminile), alle ore 14.25 (gara maschile), e su Eurosport 1 rispettivamente alle ore 11.20 e alle ore 13.25. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che darsi appuntamento con le rispettive prove per scoprire chi saranno i vincitori dell’ultima corsa del Trittico delle Ardenne.