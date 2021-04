Fabio Aru cambia corse, niente Tour of the Alps, dubbi sul Giro. Gli aggiornamenti

Fabio Aru cambia corse. Il Cavaliere dei Quattro Mori non sarà più al via al Tour of the Alps in programma dal 19 al 25 aprile. La decisione arriva di comune accordo con il suo team, la Qhubeka Assos. La decisione di non prendere più parte a questa corsa, deriva dalla volontà di concentrarsi su altri obiettivi in questa stagione ciclistica.

Sembrerebbe essere a rischio anche un altro grande obiettivo prefissato diversi mesi fa: il Giro d’Italia. Se la sua assenza alla prossima edizione della corsa rosa, dovesse concretizzarsi, è strettamente realistico che il team sudafricano punterà su Domenico Pozzovivo per dare la caccia alla maglia rosa.

Fabio Aru cambia corse, ecco dove lo vedremo

Fabio Aru modifica ancora il calendario delle sue corse. Niente più Tour of the Alps a pochi giorni dal via. Il corridore sardo però non si fermerà, ma volerà in Belgio dove prenderà il via a due delle tre classiche delle Ardenne. Stiamo parlando rispettivamente della Freccia Vallone e della Liegi-Bastogne-Liegi.

Non resta quindi che attendere queste due classiche per vedere come proseguirà il percorso ciclistico del corridore. Tutti i suoi tifosi sperano di poterlo vedere presto col dorsale nelle tre settimane del Giro d’Italia alla ricerca di nuovi successi.