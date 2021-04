Il Giro di Romandia, cambia l’orario della quinta tappa. Ecco il motivo

Il Giro di Romandia si sta svolgendo in questi giorni e sta regalando a tutti gli appassionati di questo sport grandi emozioni. Domani si correrà la quinta tappa, frazione che ha subito un importante cambiamento d’orario in queste ultime ore.

La partenza infatti è stata anticipata di due ore. I corridori partiranno non più alle ore 12:35 ma alle 10:35, per permettere la conclusione della tappa attorno alle ore 15. La tappa è la penultima del Giro di Romandia ed è anche la decisiva perchè sarà in questa frazione che si determinerà quasi certamente la classifica generale dei corridori.

Il Giro di Romandia, partenza anticipata

La motivazione per cui la partenza della quinta frazione è anticipata è da ricercare nelle condizioni meteo. Infatti, gli organizzatori hanno rilevato condizioni metereologiche favorevoli in quella fascia oraria. Nella giornata di domani infatti è previsto freddo e pioggia e questo avrebbe potuto comportare la condizione di mettere a rischio i corridori impegnati a darsi battaglia su strada.

Il gruppo quindi con questa modifica di orario, avrà la possibilità di affrontare la frazione in una maggiore sicurezza. I corridori dovranno affrontare ben 161,3 chilometri da Sion a Thyon 2000.

Non resta quindi che darsi appuntamento con la tappa di domani e scoprire chi riuscirà a conquistare la vittoria.