Nibali, il messaggio dopo l’esito degli accertamenti

Vincenzo Nibali ha subito un infortunio al polso dopo una caduta nell’allenamento di questa mattina. In ospedale per gli accertamenti clinici del caso, ha ricevuto una notizia dura da digerire. Infatti, lo Squalo dello Stretto si è fratturato il radio destro e nella giornata di domani, giovedì 15 aprile sarà operato. A rischio i suoi prossimi obiettivi per i quali questi mesi di preparazione ha faticato tanto per cercare di affinare al meglio la forma fisica. Certamente, dopo il ritiro al Teide, la concentrazione era al massimo in vista dei prossimi impegni ciclistici. Già da mesi, infatti il corridore aveva annunciato che nel suo calendario ciclistico era in programma la partecipazione sia al Giro d’Italia, sia al prossimo Tour de France e alle Olimpiadi di Tokyo. La sua partecipazione alla corsa rosa al momento è a rischio.

Vincenzo Nibali le sue parole sui social

Nibali si trova in ospedale in vista dell’operazione. Da qui, il corridore ha voluto scrivere un messaggio per tranquillizzare i suoi tifosi, nonostante l’infortunio non sia così lieve, visto il rischio di non poter partecipare al prossimo Giro d’Italia che prenderà il via tra poche settimane, proprio nella prima settimana di maggio.

Sulle sue condizioni, il siciliano Nibali ha scritto nel profilo social: “Fatico a trovare le parole per descrivere l’enorme tristezza. Ma questo è il verdetto che devo accettare. Domani mi opererò, poi comincerò il difficile percorso per essere alla partenza del Giro. Questo è l’obiettivo e farò l’impossibile per centrarlo”.

Non resta che fare un augurio di pronta guarigione al corridore siciliano, nella speranza di poterlo vedere presto in sella alla sua bicicletta alla conquista di importanti traguardi. Ricordiamo infatti che tra gli obiettivi principali di questa stagione, per il corridore vi erano sia il Giro d’Italia, sia le Olimpiadi di Tokyo in programma a luglio.