Nibali cade in allenamento. Si trova in ospedale per accertamenti. La comunicazione del team

Nibali cade in allenamento ed è costretto a recarsi in ospedale per gli accertamenti del caso. La caduta è avvenuta questa mattina durante un allenamento nelle zone di Lugano, dove si è infortunato al polso destro. Lo Squalo dello Stretto, dopo la caduta, è stato prontamente trasportato all’ospedale di Lugano dove sono in corso tutti gli accertamenti clinici. Solo nelle prossime ore si verrà a conoscenza dell’entità dell’infortunio del corridore.

Nibali cade in allenamento. La comunicazione della Trek – Segafredo

La Trek Segafredo ha dato comunicazione della caduta di Nibali tramite il profilo social Twitter. Al riguardo ha scritto: “Purtroppo @vincenzonibali è caduto questa mattina durante l’allenamento e ha accusato un problema al polso destro. Sono in corso, presso l’ospedale di Lugano, i controlli radiografici per comprendere l’entità del problema”. Il corridore era rientrato dal ritiro sul Monte Teide per continuare la sua preparazione fisica in vista degli impegni ciclistici imminenti come il Tour of the Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi. Saranno queste le corse stagionali che porteranno poi il siciliano alla sua partecipazione al Giro d’Italia che prenderà il via nel mese di maggio. Sarà per lo Squalo, se l’infortunio sarà di lieve entità, un’occasione per provare a riconquistare la maglia rosa.