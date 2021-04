Novità al Giro d’Italia, c’è anche Cassani. Svelato il suo ruolo

Novità al Giro d’Italia che prenderà il via il prossimo 8 maggio e per ben tre settimane la carovana dei corridori attraverserà lo stivale. La Rai ha svelato il palinsesto e ha reso noto che tutte le tappe saranno coperte da una diretta integrale.

Per quel che riguarda i commentatori, ci saranno Andrea De Luca (prima voce) e Marco Saligari (commento tecnico), che si occuperanno delle azioni dei corridori. Non mancherà anche l’appuntamento con Francesco Pancani accompagnato da Giada Borgato. Quest’ultima è una new entry, nel senso che per la prima volta, una donna sarà la voce tecnica del Giro d’Italia.

Novità al Giro d’Italia, il ruolo di Cassani

C’è una novità anche per quel che riguarda il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo. Infatti, Davide Cassani non solo sarà presente al Giro d’Italia, ma lo seguirà dalla moto cronaca, insieme a Stefano Rizzato, offrendo così un prezioso contributo ai telespettatori, costretti ancora una volta a seguire i grandi eventi dal divano di casa. Ricordiamo infatti che il mondo dello sport è ancora soggetto di tantissime restrizioni a causa della pandemia da Covid-19 che ormai da più di un anno è entrata a far parte delle nostre vite, condizionando e cambiando il nostro stile di vita.