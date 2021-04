Roglic commenta la Liegi: “Non avevo le gambe”

Roglic commenta la Liegi che è andata in scena ieri e ha visto la vittoria in volata di Pogacar con Alaphilippe e altri tre corridori. Per Roglic la prestazione non è stata delle migliori. Il vincitore dell’edizione 2020 non è riuscito a stare tra i migliori e si è piazzato in tredicesima posizione.

Roglic commenta la Liegi. Le dichiarazioni

Roglic ha parlato del suo problema con le gambe avuto durante la Liegi. Al riguardo ha spiegato al termine della corsa, come riportato da Tuttobici.web: “Non avevo le gambe migliori e quindi non ho potuto seguire i cinque che hanno attaccato. Per me è stato troppo lento l’inizio e troppo veloce il finale. La corsa all’inizio è stata un po’ lenta a causa del vento contrario. Nel finale siamo andati a tutto gas, ma non avevo le gambe migliori e quindi non potevo competere con chi era più forte di me in quel momento”.

Sugli obiettivi futuri invece si è così espresso: “Sono felice della mia primavera. Quando guardo i risultati, posso dire di essere stato sempre presente. Ho sempre corso per conquistare la vittoria. Adesso mi merito un po’ di riposo. Prima mi riposo e poi vado a prepararmi in quota. Questo è il programma che seguirò”.