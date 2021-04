Thibaut Pinot salta il Giro per problemi alla schiena. Le dichiarazioni

Thibaut Pinot salta il Giro d’Italia in programma a partire dal prossimo 8 maggio per problemi legati alla schiena. A darne comunicazione è il suo stesso team, la Groupama-Fdj. Queste le parole del corridore:”Non sono nelle condizioni di poter brillare al Giro. Soffrirei e senza nemmeno poter essere d’aiuto alla squadra. Non si tratta nemmeno di una questione di forma, il dolore alla schiena mi impedisce di rendere al meglio”.

Thibaut Pinot salta il Giro, le parole del corridore

Il corridore ha accusato il problema anche nell’ultima tappa del Tour of the Alps dove ha provato a sforzare: “Più passavano i chilometri, più aumentava il dolore. Mi spezza il cuore non poter essere al Giro, abbiamo fatto tutto il possibile per esserci. Adesso devo solo pensare a guarire e a lasciarmi alle spalle questi problemi per tornare a lottare con i migliori”. Il Giro d’Italia perde quindi un altro corridore di prestigio. Alla corsa rosa, il miglior risultato del corridore risale al 2017 quando conquisto il quarto posto. Nelle prossime settimane di avvicinamento al Giro le rispettive squadre sveleranno la loro startlist per tre settimane di corsa che si preannunciano già entusiasmanti e perchè no, anche ricche di colpi di scena.