Bernard Hinault: “La carriera di Chris Froome è quasi finita”

Bernard Hinault, cinque volte campione del Tour de France, in un’intervista rilasciata a Cyclismactu.net. si è espresso in maniera abbastanza dura sulla carriera del corridore britannico Chris Froome che appare in difficoltà in questa prima parte della stagione ciclistica. Al riguardo ha affermato: “Secondo me, la sua carriera è quasi finita. Non ha perso l’entusiasmo, ma non è facile riprendersi da una caduta come quella che ha subito nel 2019. E si vede che non si è ripreso e che si sta trascinando. Sembra estremamente difficile vederlo al meglio. Se doveva tornare, sarebbe già tornato”.

Bernard Hinault critico su Chris Froome

Mentre Hinault è critico nei confronti del corridore britannico della Israel, quest’ultimo sta cercando di fare l’impossibile per trovare la perfetta forma fisica per affrontare il Tour de France. Ormai da tanti mesi Froome ha dichiarato che la vittoria del quinto Tour de France è il vero obiettivo messo nel mirino in questa stagione ciclistica.

Il corridore si sta dimostrando più forte anche delle critiche che gli arrivano da più fronti. Al Giro di Romandia ha accusato problemi respiratori, ma nonostante questo il britannico non molla e lo ritroveremo presto di nuovo in sfida per le ultime corse prima del Tour de France in programma nel mese di luglio.