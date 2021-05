Dove vedere Giro d’Italia tappa 10: streaming e diretta tv

Dove vedere Giro d’Italia la tappa 10? La decima frazione dall’Aquila a Foligno si correrà domani, lunedì 17 maggio e sarà l’ultima tappa prima del giorno di riposo previsto per martedì. Il percorso è composto da 138 chilometri e si presta per un arrivo in volata. Quindi per i favoriti della vittoria di tappa occhi puntati su: Peter Sagan, Tim Merlier, Elia Viviani, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo e Fernando Gaviria.

La partenza della tappa sarà dall’Aquila alle ore 13.40 con passaggio da Santa Rufina dopo circa due ore, Valico della Somma tra le 16.17 e le 16.33. Il traguardo volante di Campello sul Clitunno verrà raggiunto tra le 16.42 e le 17, mentre l’arrivo è previsto a Foligno tra le ore 17.04 e le 17.24.



Dove vedere Giro d’Italia: streaming e diretta tv

La decima tappa del giro sarà trasmessa in diretta su Raisport Hd, a partire dalle 12.30 con Villaggio di Partenza e Prima Diretta. Poi ci sarà il passaggio su Rai Due dalle ore 14. Possibilità per gli utenti di seguire anche la diretta streaming video collegandosi alla piattaforma Raiplay. Diretta in programma anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.35. Streaming su Eurosport Player e Dazn. Si ricorda che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.