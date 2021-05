Dove vedere Giro d’Italia, Tappa 3, orario, streaming e diretta tv

Dove vedere Giro d’Italia? Il Giro d’Italia entra nel vivo tappa dopo tappa. Domani, lunedì 10 maggio si correrà la terza frazione da Biella a Canale, per un percorso composto da 90km. La tappa presenta quattro strappi negli ultimi 70 chilometri.

I corridori partiranno da Biella alle ore 12.20, affronteranno il Gpm di Piancanelli tra le 15.18 e le 15.36, il Gpm di Castino tra le 15.53 e le 16.15 e il Gpm di Manero tra le 16.11 e le 16.37. Il passaggio al traguardo volante di Guarene avverrà intorno alle 16.41 e le 17.10. L’arrivo a Canale invece è previsto tra le 17 e le 17.31.

Giro d’Italia, i favoriti

I favoriti per la vittoria di tappa sono in caso di fuga Leon Sanchez, Ulissi e Bettiol, in caso di volata, invece occhi puntati su Sagan, Ewan, Gaviria, Groenewegen, Viviani e Nizzolo.

Dove vedere Giro d’Italia, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifossi dei rispettivi corridori sarà possibile seguire la diretta integrale della terza tappa della corsa rosa. La programmazione è a partire dalle 11.15 con Villaggio di Partenza e Prima Diretta su Raisport Hd, canale 57. Poi consueto passaggio su Rai Due alle 14 per il finale di tappa. In streaming invece sarà necessario collegarsi sulla piattaforma Raiplay. La diretta è in programma, ma a pagamento, anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.15. In streaming invece sarà visibile su Eurosport Player e Dazn.