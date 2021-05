Groenewegen su Jakobsen: “Non è bello sentire una cosa simile il giorno prima del Giro”

Groenewegen su Jakobsen. Il corridore torna sulle dichiarazioni di Jakobsen secondo cui non ci sarebbero state mai le scuse da parte del corridore, nè una presa di responsabilità. A Wielerflits, durante un’intervista si è così espresso: “È stata una grande sorpresa per me. Il giorno prima del Giro non è bello sentire una cosa simile. Ma sapevamo in anticipo che ci sarebbero state reazioni negative. La maggior parte dei colleghi, comunque, era felice di rivedermi in gruppo”.

Ricordiamo che il corridore sta partecipando all’edizione 2021 del Giro d’Italia dopo aver scontato la squalifica a causa di questo episodio.

Groenewegen sull’incontro con Jakobsen

Sull’incontro ha poi proseguito: “Penso che abbiamo avuto una bella discussione, entrambi abbiamo avuto l’opportunità di dire quello che avevamo nel cuore. Non ho detto altro al riguardo. Non sono entrato nei dettagli quando ho parlato dell’incontro, e voglio ancora mantenere la riservatezza di quanto detto tra noi. E sono sempre molto contento che Fabio sia tornato in bici”.

Groenewegen sull’affermazione di Fabio, di non essersi preso le responsabilità del caso, ha chiosato: “Quando guardi le mie interviste, ho ammesso più volte che era sbagliato cambiare traiettoria in quello sprint. È successo inconsciamente, ma è successo e non avrebbe dovuto. L’ho detto molte volte”.