Egan Bernal parla della dura tappa odierna. Le dichiarazioni

Egan Bernal parla della dura tappa odierna di montagna che è stata accorciata per via delle condizioni meteo. Come riportato da tuttobiciweb, il corridore si è detto pronto per questa nuova frazione: “Io e la mia squadra siamo pronti e saremo ben coperti per affrontare le temperature della montagna. E’ un altro giorno in maglia rosa e vogliamo continuare così. Alla fine di ogni tappa pensiamo solo a recuperare dalle fatiche della corsa e mangiare nel modo giusto. Affrontiamo un giorno alla volta, cercando di rimanere sempre concentrati”.

Egan Bernal parla della 16esima tappa. Le sue dichiarazioni

Sulla tappa con arrivo a Cortina e le dure condizioni meteo ha sottolineato: “All’inizio quando sono venuto in Europa soffrivo molto il freddo, ma sono ben protetto. Non ho paura di quella discesa. Sono preparato per ogni possibile scenario. Non puoi vincere questo Giro pensando che ci sia solo la salita. Ma la maglia rosa ti da delle responsabilità e va bene così. Siamo qui per vincere il Giro. Sappiamo che non potremo rispondere a tutti gli attacchi ma ci proveremo”.

Oggi scopriremo chi riuscirà ad avere la meglio in questa dura frazione ma allo stesso tempo ricca di emozioni. Non mancheranno i colpi di scena.