Fabio Aru commenta: “Non c’è solo il Giro”. Le dichiarazioni sulle prossime corse

Fabio Aru commenta la sua assenza nella corsa rosa. Il corridore non è al Giro d’Italia e sulla sua assenza non alleggia alcun mistero. Infatti, il corridore era già consapevole che la corsa rosa non era una delle corse in programma nel suo calendario. Il Cavaliere dei Quattro Mori l’abbiamo visto alla Liegi che è stata anche la sua ultima corsa fino a questo momento. Attualmente sta facendo un ritiro in altura a Tenerife sul Teide. Intervenuto nel programma social di Lello Ferrara, ha spiegato: “Ho finito la prima parte di stagione con la Liegi. Ora sto facendo un ritiro in altura a Tenerife, sul Teide, per prepararmi per le prossime gare, per l’estate. Non sono al Giro d’Italia perché non rientrava nei programmi di squadra”.

Fabio Aru commenta e parla dei programmi futuri

Non siamo a conoscenza delle corse a cui prenderà il via Fabio Aru nella seconda parte della stagione. Al momento infatti tutto tace. Al riguardo però il corridore ha spiegato: “Non c’è solo il Giro nella stagione, anche se è una corsa che mi piace e a cui tengo molto: non si può fare tutto durante la stagione. La squadra sta annunciando le partecipazioni alle gare da un fan della Qhubeka-Assos, quando mi viene chiesto dei programmi non posso dichiararli”.