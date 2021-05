Fabio Jakobsen: “Groenewegen non si è scusato”

Fabio Jakobsen si è detto deluso e sorpreso per le parole di Groenewegen rilasciate nelle scorse settimane. In riferimento all’incontro avuto col corridore si è così espresso sui social: “Sono stato sorpreso nel leggere i commenti fatti da Dylan Groenewegen riguardo il nostro recente incontro. L’incontro era stato organizzato per cercare di raggiungere una opinione condivisa riguardo l’incidente dello scorso agosto in Polonia. Inoltre, il contenuto di questo incontro sarebbe dovuto restare confidenziale, tra noi due e i nostri team legali. Sono deluso che Dylan abbia parlato pubblicamente di questo incontro e personalmente non lo farò”.

Fabio Jakobsen e le scuse mai pervenute

Fabio Jakobsen ha poi spiegato sulle scuse mai pervenute: “Vorrei comunque mettere una cosa in chiaro. Dylan non ha offerto le sue scuse personali e non ha mostrato la volontà di assumersi alcuna responsabilità per le sue azioni. Personalmente vorrei ancora riuscire a trovare un accordo con Dylan, ma per ballare bisogna essere in due…”. Il corridore ha poi concluso: “Ulteriori azioni saranno ora intraprese dai miei consulenti legali e per questo motivo non potrò fare alcun commento ulteriore”.

Non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Come andrà a finire la situazione tra i due corridori?