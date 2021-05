Il Giro del Delfinato, vince tappa 2 Postlberger. Fabio Aru tra i migliori

Si è conclusa da pochi minuti la seconda tappa del Giro del Delfinato dove a vincere è Postlberger con un arrivo in solitaria. Non stanno tradendo le aspettative anche i big che hanno preso parte a questa mini corsa a tappe per ottimizzare la preparazione ai fini del Tour de France in programma a partire dalla fine di giugno. Si è conclusa in maniera positiva questa frazione anche per il Cavaliere dei Quattro Mori, Fabio Aru.

Giro del Delfinato, ottima prova anche per Fabio Aru

Fabio Aru ha chiuso questa seconda frazione tagliando il traguardo finale al 27esimo posto con lo stesso tempo dei migliori. Allo stato attuale occupa la 27esima posizione in classifica generale con un distacco pari a 24″ proprio da Postlberger.

Ricordiamo che il Giro del Delfinato continuerà la sua programmazione domani, martedì 1 giugno quando andrà in scena la terza frazione: la Langeac-Saint-Haon-Le-Vieux. Si tratta di una tappa di 172 km con una parte iniziale vallonata e una piccola rampa sull’arrivo che presenta caratteristiche probabilmente più adatte ai velocisti.

Non resta quindi che continuare a seguire il Delfinato per gustarsi le emozioni di una mini corsa a tappe che dopo il Giro d’Italia, si sta presentando davvero entusiasmante per l’agonismo dei corridori.