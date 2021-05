Nibali coinvolto nella caduta. Le condizioni del corridore

Nibali coinvolto nella caduta della tappa odierna del Giro d’Italia. In una nota del team Trek-Segafredo si legge: “Nonostante nessun nostro corridore sia stato direttamente coinvolto, c’è purtroppo da registrare che Vincenzo Nibali ha riportato una contusione costale, cadendo da fermo dopo aver frenato per evitare una bicicletta a terra dopo essersi rialzato da solo e aver ripreso, con il passare dei chilometri ha accusato dolore all’emitorace destro. Le condizioni dello Squalo verranno valutate nelle prossime ore. Non si esclude di dover procedere ad indagini radiologiche”.

Nibali coinvolto nella caduta. Giro sfortunato per Lo Squalo

Vincenzo Nibali si aspettava sicuramente un giro migliore, invece la sfortuna per lui la sta facendo da padrone. Al via dopo l’infortunio, non al top della forma per via di questo, arrivano le difficoltà nella tappa di ieri sul Monte Zoncolan. Oggi non va meglio, a causa del suo coinvolgimento in una maxi caduta che potrebbe avere come conseguenza anche il suo ritiro dalla corsa rosa.

Queste le parole del general manager Guarcilena a tuttobiciweb: “A caldo non ha registrato alcun problema mentre dopo gli ultimi chilometri sotto la pioggia e con il freddola situazione è peggiorata e Vincenzo è arrivato al pullman dolorante, direi evidentemente sofferfente. Adesso è nelle mani del dottor Emilio Magni che sta procedendo con gli accertamenti del caso”.